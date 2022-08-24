نصّب رئيس الفاف جهيد زفيزف، اليوم الأحد، مسؤولي التحكيم الجدد للبطولة الوطنية بشكل رسمي، وذلك برفقة الأمين العام منير دبيشي.

وبحسب ما ورد في موقع الفاف، هذا المساء، فإن التنصيب يتعلق بكل من جمال حيمودي الذي عُيّن نائبا لرئيس التحكيم، وكذا رشيد مجيبة الذي عُين مديرا فنيا وطنيا للتحكيم.

كما تم تعيين ليم كي تشونغ في منصب مدير تطوير التحكيم وفقا لذات المصدر.

وحسب بيان الاتحادية ، فقد أشار زفيزف، في ذات السياق، على الأهمية التي توليها الفاف لملف التحكيم وذلك من خلال البرنامج المقدم من قبل المكتب الفيدرالي الجديد.

وأكد رئيس الفاف على "ضرورة رفع مستوى حكامنا والتحكيم الجزائري بشكل عام ، وذلك في إطار إستراتيجية جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، أي حتى عام 2025".