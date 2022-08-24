تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة يوم الإثنين، قمة عربية مصغرة بمشاركة رؤساء بعض الدول العربية.

وأورد تلفزيون الأردن الرسمي، اليوم الأحد، بأن الملك عبد الله الثاني سيشارك في هذا اللقاء العربي المصغر الذي سيضم قادة كل من مصر والأردن والعراق والإمارات والبحرين.

ووفقا لذات المصدر فإن اللقاء سيُعقد "بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في العديد من القضايا التي تهم المنطقة على غرار القضية الفلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد نحو شهر من لقاء عربي أمريكي استضافته السعودية بمشاركة الدول ذاتها، إلى جانب قادة عرب آخرين.