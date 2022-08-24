تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد أقل من 21 سنة ، مساء اليوم الأحد، على نظيره الكونغولي خلال افتتاح بطولة إفريقيا للأمم ''ذكور'' بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وفاز الخضر في هذه المقابلة بنتيجة 31 مقابل 30 للمنتخب الكونغولي.

وتحتضن العاصمة الرواندية كيغالي بطولة كرة اليد للأمم " ذكور"، ابتداءً من السبت 20 أوت إلى غاية 27 أوت 2022.

وسيواجه السباعي الجزائري نظيره الليبي هذا الإثنين ابتداءً من الثانية زوالا، كما سينهي لقاءات المجموعة الثانية أمام مصر يوم الأربعاء المقبل.

يُذكر أنّ الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد كانت قد عدّلت البرنامج، أمس السبت، عقب انسحاب تشاد وإفريقيا الوسطى.