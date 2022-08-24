احتضنت المدرسة الملحقة عبان رمضان بالأكاديمية العسكرية لشرشال بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الأحد، مجريات سباق التوجيه، وهذا في إطار المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" التي تحتضنها الجزائر من 15 إلى 27 أوت الجاري.

وورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه "مواصلة لفعاليات المسابقة العسكرية الدولية (الفصيلة المحمولة جوا 2022)، احتضنت المدرسة الملحقة عبان رمضان بالأكاديمية العسكرية لشرشال (الناحية العسكرية الأولى)، اليوم الأحد 21 أوت 2022، مجريات سباق التوجيه".

ووفقا للبيان ، فقد شهدت هذه المرحلة، مشاركة 15 فريقا بقوام 16 فردًا لكل فريق، يتنافسون من أجل تحديد أكبر عدد من المعالم في ميدان بمساحة 30 كلم2 وفي ظرف زمني تنافسي ودون تجاوز ثلاث ساعات".