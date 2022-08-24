أعلنت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، المصنّعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، الأحد، عن استقالة مديرها العام شاليف هوليو.







وجاء في بيان للشركة: "تعلن إن إس أو، اليوم، إعادة تنظيم الشركة واستقالة المدير العام شاليف هوليو".

وحسب البيان فإن المدير الحالي للعمليات يارون شوهات سيحل محل المدير السابق، وسيرأس عملية إعادة التنظيم.

وأشارت الشركة إلى أنها "ستعيد تنظيم مجموع أنشطتها" و"تبسيط" عملياتها، من أجل أن "تبقى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم".

وأضافت أنها تسعى إلى تركيز مبيعاتها على "الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إن إس أو" كانت في صلب فضيحة تجسس عالمية في 2021، بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، ابتداءً من 18 جويلية من نفس العام.

وكشف التحقيق أن برنامج "بيغاسوس" استخدم في التجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا، و600 شخصية سياسية، و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة في دول عدة.

واتضح في ذات الصدد تورط النظام المغربي في الفضيحة ومحاولته التجسس على صحفيين ومسؤولين ومواطنين جزائريين.