أدى انقلاب شاحنة نقل محروقات، اليوم الأحد مساءً، إلى إغلاق الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية بئر العرش البوابة الشرقية لولاية سطيف.

وأوردت صفحة " طريقي" أن الإغلاق ترتب عن الحادث الذي نتج عنه تدفق مادة البنزين على الأسفلت.

ووفقا لذات المصدر، فقد تم تحويل حركة المرور على مستوى محول عين السمارة/قسنطينة نحو الطريق الوطني رقم 05، وبعدها العودة إلى الطريق السيار شرق غرب عبر محول العلمة/سطيف في كلا الإتجاهين.

فيما تتواجد أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات سطيف رفقة الحماية المدنية بالمكان، حسب ذات المصدر.

يحدث هذا بعد يوم واحد من إغلاق الطريق السيار شرق-غرب على مستوى منحدر الجباحية باتجاه الجزائر العاصمة، بسبب احتراق شاحنتين يوم أمس السبت.