أعلنت مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم الأحد، أنها قد استهلت عملية صب مستحقات الفنانين المؤدين للمصنفات الدرامية: ممثلين و ممثلات، الخاصة بالاستنساخ (DVD. VCD).

وجاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للديوان على "فيسبوك" ، أن هذه المستحقات كانت عالقة منذ عدة سنوات.

وكشفت إدارة الديوان في بيانها أن العملية تضمنت قائمة أولى تضم 528 فنان وفنانة مؤدين، و 57 من أصحاب الحقوق أي الورثة، بمبلغ إجمالي يفوق 8 ملايير سنتيم.

وأكدت أن العملية متواصلة وسيتم قريبا الإفراج عن قائمة المنتجين المستفيدين.

هذا وتضمن البيان تذكيرا بأن إدارة الديوان قد شكلت لجنة تقنية مختصة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لدراسة كل الملفات وتسويتها، نظرا لتعقيد العملية من الناحية التقنية، حيث تعود المستحقات العالقة لسنة 2001.

كما لفت ذات المصدر إلى أن أشغال اللجنة التقنية لا تزال متواصلة على قدم وساق لتسوية كل الملفات العالقة.

وفي ذات السياق، دعا الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة كل الممثلين و الممثلات الذين شاركوا في أعمال درامية، تم استنساخها بطريقة شرعية ومصرح بها لدى الديوان، التقرب من مصالحه، والتصريح بأعمالهم كفناني أداء لتسوية وضعيتهم.

ونوهت إدارة الديوان عبر بيانها، بأن الإجراء يخص فقط الأعمال المصرح بها، ولا يخص الأعمال التي تم استنساخها بطريقة غير شرعية.