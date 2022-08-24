تراجعت أسعار النفط، نحو 2 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، منهية ثلاثة أيام من المكاسب.

وبحلول الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.71%، مسجلًا 95.07 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.95%، إلى 89 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الخميس، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بفعل مخاوف من ركود عالمي محتمل. وسجل كلا الخامين القياسيين (برنت وغرب تكساس الوسيط) خسائر أسبوعية بنحو 1.5% و1.4% على التوالي.