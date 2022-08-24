قدم مجمع صيدال مساعدات متمثلة في أدوية ومستلزمات طبية بقيمة إجمالية تقدر بـ 2 مليون دينار للهلال الأحمر الجزائري موجهة للمتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من الولايات الشرقية للبلاد.

وقال مدير وحدة إنتاج مجمع صيدال العمومي بالحراش أمير تمامي إن هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسته تحت إشراف وزارة الصناعة الصيدلانية موجهة لضحايا حرائق سوق أهراس والطارف.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تتمثل في أكثر من 17 ألف وحدة دوائية خاصة تلك المتعلقة بالاحتياجات الضرورية التكفل بضحايا الحرائق بقيمة تقدر بـ 2 مليون دج.

وذكر المسؤول أن هذه العملية التضامنية التي انطلقت من وحدة الإنتاج بالحراش متجهة إلى ولاية سوق أهراس أين سيتكفل الهلال الأحمر الجزائري بتوزيعها هي الأولى من نوعها ولها طابع استعجالي مبرزا أن عمليات أخرى ستليها في المستقبل القريب.

من جهتها ثمنت ممثلة وزارة الصناعة الصيدلانية إيمان بلعباسي هذه العملية التضامنية مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات استعجالية استجابة للوضعية التي تعرفها بعض ولايات الشرق الجزائري التي شهدت حرائق الغابات.

وذكرت بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع المؤسسات الصيدلانية العمومية والخاصة لتوفير الأدوية والمستلزمات الصيدلانية للمتضررين