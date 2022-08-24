تحط اليوم الإثنين بولاية الطارف قافلة تضامنية من أطباء مختصين في الحروق لمعالجة المصابين جراء الحرائق الأخيرة.

وكشفت رشيدة قادري عضو مكتب وطني لجمعية الأيادي البيضاء في تصريح لإذاعة الطارف، أن القافلة التضامنية التابعة لجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية والتي تضم مجموعة من الأطباء المختصين في الحروق والتجميل بين 10 و12 مختصا مدعمة بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية تحط اليوم بولاية الطارف لإسعاف ومعالجة المصابين جراء الحرائق المندلعة منذ الأربعاء المنصرم.

كما تضم القافلة مجموعة من أجهزة التبريد لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق، يضيف المصدر.

وفي ذات السياق، انطلقت مساء أمس الأحد من سطيف قافلة تضامنية محملة بـ 260 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات بولايتي الطارف وسوق أهراس بالإضافة إلى بلدية عين السبت بشمال سطيف.

وقد أشرف على هذه المبادرة التضامنية انطلاقا من حظيرة مؤسسة الاستصلاح والتهيئة الريفية بالمنطقة الصناعية لمدينة سطيف والي ولاية سطيف كمال عبلة بحضور مدير غرفة التجارة والصناعة الهضاب رشيد سلام وممثلين عن بعض المتعاملين الاقتصاديين

وفي تصريح للصحافة، أوضح والي ولاية سطيف أن هذه القافلة مكونة من 20 شاحنة كبيرة محملة بـ 260 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة على غرار مواد غذائية ومياه معدنية ومواد صيدلانية خاصة التي تستعمل في علاج الحروق وأفرشة وبطانيات.