كشفت صحيفة " ليكيب" الفرنسية، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من منافسات " الليغ1"، وضمت القائمة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لنادي بريست على تويتر كل من ثلاثي باريس سان جيرمان ميسي و نيمار ومبابي وفيراتي بالإضافة إلى الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي ساهم في فوز فريقه أمس على حساب مضيفه أنجي بنتيجة (3-1).

ومرر صانع ألعاب "الخضر" كرتي الهدفين الأول والثالث، واللذين سجلهما زميليه لودوارون (د 10) وأشرف داري (د 65).

وبعدما تألق في هذه المواجهة، التي شارك فيها زميله ومواطنه هاريس بلقبلة، غادر بلايلي أرضية الميدان في الدقيقة (66) تاركا مكانه لزميله أونورات.

بالمقابل، عرفت المباراة غياب الثنائي الجزائري لنادي أنجي، إلياس شتي الذي بقي على دكة البدلاء، ونبيل بن طالب بسبب العقوبة.