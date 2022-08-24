عثرت، اليوم الإثنين، مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، على ثلاث جثث لغرقى بشواطئ الولاية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تم العثور عن الغريق المتوفي بالبحر بشاطئ قرباز 01 الذي ينحدر من ولاية أم البواقي البالغ من العمر 16سنة، كما تم انتشال غريق متوفي بشاطئ العربي بن مهيدي مركز رقم 02 البالغ من العمر 20سنة وينحدر من بلدية الحدائق ولاية سكيكدة.

فيما تم العثور عن الغريق المتوفي بالبحر بشاطئ وادي ريغة شاطئ غير محروس وممنوع السباحة البالغ من العمر 29سنة وينحدر من ذات الولاية، حيث تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث.