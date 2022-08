Rashida Kadri, membre du bureau national de l’association des mains blanches, a indiqué dans une déclaration à Radio d’El Tarf , que le convoi de solidarité de l’Association algérienne des mains blanches, qui comprend un groupe de médecins spécialistes des brûlures et de plastique-entre 10 et 12 spécialistes- ainsi que des médicaments et du matériel médical nécessaire. Le convoi fournira également d’équipements de climatisation pour les familles touchées par les incendies.