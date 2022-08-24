تحدث مدرب نادي بريست الفرنسي، ميشال دي زاكريان عن إمكانية التحاق الدولي الجزائري إسلام سليماني بصفوف الفريق، وذلك في تصريحات نقلها موقع صحيفة " تيليغرام" .

وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها دي زاكريان، عقب فوز بريست على أونجي بثلاثية لواحد وفي غياب المدير الرياضي غريغوري لورينزو رد دي زاكريان على سؤال بخصوص سليماني: " إنه لاعب جيد، كل المدربين يريدونه، سليماني كان دائما لاعبا جيدا".

وأردف:" لقد أثبت خلال مروره على موناكو وأولمبيك ليون علو كعبه وأنه مهاجم من نوعية رفيعة، لكن لحد هذه اللحظة لم يمض بعد".