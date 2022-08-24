تدخلت مصالح الحماية المدنية لولايتي سطيف وميلة يوم أمس الأحد، لحادث انحراف وانقلاب شاحنة ذات مقطورة عبارة عن صهريج حجم كبير معبأ بالوقود السائل.

وأوضحت إذاعة سطيف عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن الحادث تمثل في انقلاب شاحنة كبيرة لنقل الوقود السائل على مستوى الطريق السيار A1 على حدود ميلة اتجاه سطيف، مع تسجيل تعرض السائق لإصابة في الفقرات الرقبية يبلغ من العمر 47 سنة أسعف ونقل إلى مستشفى العلمة، مع تسجيل تسرب الوقود دون اشتعاله.

واستدعى الأمر تعزيز إجراءات الحماية في محيط الحادث وتبريد المكان مع خلق طبقة من الرغوة العازلة الخاصة بإخماد حرائق المحروقات.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني اتخذت كل التدابير لغلق مقطع الطريق السيار في جزئه الرابط بين شلغوم العيد والعلمة في وجه حركة سير المركبات في كلا الاتجاهين وتحويلها إلى الطريق الوطني رقم 5.

من جهتها، مؤسسة نفطال تدخلت بفرق مختصة بواسطة شاحنة ذات مضخة خاصة عازلة غير قابلة للانفجار بالتعاون مع مؤسسة خاصة لتحويل الحمولة الباقية إلى شاحنة ثانية بنفس الحجم (27ألف لتر) وكذا رفع الشاحنة المنقلبة بواسطة رافعتين من الحجم الكبير وتحويلها خارج الطريق السيار.

وتم تنظيف الطريق من مخلفات الحادث وفتحه في وجه حركة السير على الساعة الثانية و15 دقيقة من صبيحة اليوم الإثنين أي بعد سبع ساعات من تسجيل الحادث، يضيف المصدر.

وسخرت مصالح الحماية المدنية سيارتين للإسعاف و5 شاحنات للتدخل منها شاحنة خاصة بإخماد حرائق المحروقات بكامل طواقمها مؤطرة من طرف ضباط الوحدات المتدخلة، حيث تطلبت العملية تنظيم وتنسيق محكمين بين كل الأطراف المتدخلة نظرا لحساسية مثل هذه الحوادث المرتبطة بنقل المواد الخطيرة (TMD)، التي جندت لها الإمكانيات اللازمة لإتمامها في أحسن الظروف، على غرار إمكانيات مصالح الدرك الوطني، مؤسسة نفطال، الجزائرية للطرق السيارة. واستمرت عملية حراسة وتأمين المكان إلى غاية الساعة الثامنة من صبيحة اليوم.