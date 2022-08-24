ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، لدارسة ظاهرتي انحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية.

وحسب بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، عقد وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الإثنين اجتماعا خصص لظاهرتي انحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية، بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من إطاراتها، حيث عرج على أثار وتداعيات الظاهرتين التي أصبحت تسجل ارتفاعا مقلقا وبصفة مستمرة، مؤثرة بذلك على عملية نقل المسافرين والبضائع، وعلى نشاط وأداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وفي هذا الإطار، قدم المدير العام للشركة عرضا، ذكر من خلاله بأهم الأسباب والعوامل التي تسببت في تكرار ظاهرة انحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في بعض المناطق الصحراوية، ومختلف التكاليف المنجزة عن أشغال الصيانة ومعالجة الشبكة، وكل الإجراءات المتخذة على عاتق المؤسسة أو تلك المتكفل بها عن طريق مساعدات وإعانات الدولة.

وطلب الوزير من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إعداد تقرير مفصل يتضمن أبعاد هذه الظاهرتين ومختلف أسبابهما، وحجم الشبكة الواجب صيانتها وإعادة تأهيلها، في إطار برنامج استعجالي يعرض في أقرب الآجال على الحكومة، يضيف البيان.