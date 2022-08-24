لفظت أمس بمستشفى حيحي عبد المجيد بقايس سيدة في العقد الثالث من العمر أنفاسها بعد معاناتها من تبعات التسمم الغذائي الذي وقع ببلدية بوحمامة ما بين ليلة السبت إلى الأحد، فيما يوجد شخصان تحت الرقابة الطبية، وخرج 58 شخصا بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية.

السيدة المتوفاة كانت من بين الأشخاص 61 الذين أصيبوا بتسمم غذائي ببلدية بوحمامة لكونهم مدعوين إلى عرس، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر التسمم الذي تسبب الأكل في هذه الحادثة، وأغلب الظن حسب الراويات أن يكون الطعام المتناول سببا في إصابة هؤلاء.

من جهة أخرى، تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة إثر العمل الرقابي المشترك مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة من حجز أكثر من 11 قنطارا من اللحوم البيضاء لدجاج كان معدا للذبح بمذبح سري وبيعه في السوق السوداء

حجز الكمية جاء بعد معلومات مفادها وجود مذبح سري على مستوى أحد أحياء عاصمة الولاية تم إعداد خطة عمل مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات وتنقل عناصر الفرقة إلى المكان المشتبه فيه وهو عبارة عن سكن حوله صاحبه إلى مذبح سري والعثور على دجاج معد للذبح وزنه أكثر من 11 قنطارا، أين تم تحويل الدجاج إلى مذبح قانوني من طرف مصالح مديرية التجارة التي أعدت ملفا إجرائيا في حق المشتبه فيه