عبرت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، عن تضامنها مع الجزائر، على إثر الحرائق التي مست شرق البلاد، وقدمت تعازيها الخالصة في ضحايا الحرائق.

وفي بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، قال إن الوزير لعمامرة تلقى مكالمة هاتفية من نظيرته الألمانية، انالينا بربوك، حيث استعرض الطرفان حالة العلاقات الثنائية ودراسة آفاق تقويتها بفضل الإرادة السياسية التي تحرك قادة البلدين.

واتفق الوزيران على بث روح جديدة في آليات التعاون الثنائي والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، كما تناولا قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي، متفقين على تكثيف الحوار السياسي على جميع المستويات وتعزيز تبادل الزيارات بهدف زيادة تقارب المواقف المبدئية التي يتبناها البلدان.

واتفق الطرفان على الاستفادة من المواعيد النهائية الثنائية والمتعددة الأطراف القادمة من أجل الحفاظ على التشاور والتنسيق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.