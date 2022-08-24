أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير، بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار بإحدى غابات ولاية جيجل.

وجاء في بيان المحكمة: "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات لاسيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة (الجيزة) ببلدية جيملة أفضت إلى توقيف المتهم (ع.ر) وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير".

وأضاف: " المتهم تم توقيفه عن جناية وضع النار عمدا طبقا للمواد 396 و396 مكرر من قانون العقوبات". وورد في البيان كذلك بأن "قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت".