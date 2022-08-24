ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 596 مليونا و228 ألفا و157 حالة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصل إلى 6 ملايين و453 ألفا و881 حالة.

وأضاف المصدر الصحي، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.6 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و41 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 682 ألفا و358 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و368 حالة وفاة، وفقا لأحدث البيانات.