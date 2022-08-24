فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (أقل من 20 سنة) على نظيره الليبي، بنتيجة 38-23، اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثانية) لبطولة إفريقيا للأمم للفئة ''ذكور''، الجارية بالعاصمة الرواندية كيغالي (20 -27 أوت)، ما يسمح له بقطع تأشيرة مونديال أقل من 21 سنة.

وكان المنتخب الجزائري قد أطاح بنظيره الكونغولي أمس الأحد لحساب الجولة الأولى بنتيجة 31-30. وسينهي الفريق الجزائري دور المجموعات أمام مصر يوم الأربعاء.

يذكر أن التشكيلة الوطنية قد خاضت تربصا منذ نهاية جويلية الفارط بالمركز الوطني لتجمع وتحضير مواهب النخبة الرياضية بالسويدانية (الجزائر) تحسبا لهذا الموعد، بهدف انتزاع إحدى المراكز الستة المؤهلة إلى مونديال اقل من 21 سنة، المقررة ما بين 20 جوان و2 جويلية 2023 بألمانيا واليونان، بعد الغياب عن الطبعة السابقة لمونديال-2019 بإسبانيا.

يذكر أن الجزائر توجت مرتين باللقب الإفريقي لأقل من 21 سنة، وكان ذلك خلال طبعتي 1986 (الجزائر العاصمة) وفي سنة 1988 بتونس.