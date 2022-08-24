حمّلت أجهزة الأمن الروسية الاثنين "الأجهزة الخاصة" الأوكرانية مسؤولية مقتل ابنة ألكسندر دوجين، المفكر الروسي القومي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، إثر انفجار سيارة كانت تقودها قرب موسكو.

وأضافت السلطات الأمنية الروسية عبر بيان نشرته وكالات أنباء محلية أن الشخص الذي فخخ سيارة داريا دوغينا فر لاحقا إلى استونيا.

وحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" يعتقد فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي،أنه إذا رفضت استونيا تسليم ناتاليا فوفك، المشتبه بها في مقتل الصحفية داريا دوغينا، إلى روسيا، فهناك كل الأسباب التي تجعل روسيا تتخذ إجراءات صارمة.

وقال جباروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الاثنين: "إذا رفضت استونيا تسليم المجرمة ناتاليا فوفك إلى روسيا، ولا يوجد شك عمليًا في أنه سيكون هناك رفض، فهناك كل الأسباب التي تجعل روسيا الاتحادية تتخذ إجراءات صارمة ضد الدولة الاستونية التي تؤوي إرهابيا".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أكدت مقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.

وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة.