أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب في مقديشو والذي خلف عديد القتلى والجرحى من بين المدنيين المتواجدين بفندق الحياة بالعاصمة الصومالية، حسبما جاء اليوم الاثنين في تصريح لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في التصريح: ""إن الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب في مقديشو والذي خلف عديد القتلى والجرحى من بين المدنيين المتواجدين بفندق الحياة بالعاصمة الصومالية التي استهدفها هذا العمل الشنيع".

وضاف ذات المصدر، أن "الجزائر وأمام هذا الظرف الأليم، تتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى".

وخلص التصريح أن "الجزائر تعرب للحكومة والشعب الصوماليين الشقيقين، عن تضامنها الكامل ودعمها الثابت في كفاحهما ضد الإرهاب، مجددة دعوتها من اجل عمل صارم على المستويين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي يشكل انتشارها السريع في إفريقيا، تهديدا مباشرا للسلم والأمن الجماعيين وتقف عائقا كبيرا أمام تطور القارة".