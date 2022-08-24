أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الإثنين، كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم إعادة فتح الموقع في كل من ولاية الجزائر، عنابة وتيبازة، وذلك حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

ووفق ذات المصدر سيبدأ التسجيل غدا الثلاثاء 23 أوت 2022 على الساعة 11 صباحا في الموقع الالكتروني بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ويخص موقع 250 مسكن ترقوي حر سيدي بنور (ولاية الجزائر)، 120 مسكن ترقوي حر (ولاية تيبازة)، 40 مسكن ترقوي حر كولين غوز، 60 مسكن ترقوي حر كولين غوز، 48 مسكن ترقوي حر كولين غوز (ولاية عنابة).

وأكد بيان المؤسسة أنه يتم الانتهاء من عملية التسجيل مباشرة بعد تسجيل عدد الطلبات الكافية وهذا حسب المخزون المتوفر.