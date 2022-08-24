أعلنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية زريزر في ولاية الطارف، اليوم الاثنين، عن توقيف شخصين يُشتبه في صلتيهما بحرق أملاك غابية، أين جرى وضع الأول رهن الحبس المؤقت، بينما جرى إخضاع الثاني للخبرة العقلية.

ورد في بيان المجموعة المذكورة أنّ الأمر يتعلق بشخصين تتراوح أعمارهما بين 40 و70 سنة ينحدران من ولاية الطارف، ويُشتبه في تورطهما بالحرق العمدي لإحدى غابات المنطقة.

وأفاد بيان المجموعة الدركية أنه "بعد اندلاع حريق بالغابة المذكورة، تمّ تطبيق المخطط الأمني لقائد مجموعة الدرك الوطني في الأزمات، وبفضل يقظة أفراد الدورية التابعة لفرقة زريزر للسك الأمني، وفي ظرف "قياسي" تم توقيف المشتبه فيهما على بعد 1.5 كلم عن مكان نشوب الحريق، وكان بحوزتهما قفازات بلاستيكية وهاتف نقال ذو شريحتين ومبلغ مالي يقدر بـ 3 آلاف دج".

وتابع البيان: "بعد التعمق في التحقيق من طرف فرقة الأبحاث وفور الانتهاء منه، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة ليتم إيداع الأول الحبس المؤقت، أما الثاني ونظرًا لظروفه الصحية والنفسية، فتمّ طلب إخضاعه للخبرة العقلية عليه قبل إصدار القرار القضائي".