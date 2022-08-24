التقى وفد من جبهة القوى الاشتراكية مكون من الأمين الأول للحزب، يوسف أوشيش، والأمين الوطني المكلف بالعلاقات الدولية، مجيد روار، اليوم الإثنين، سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز محمد أبو عيطة.

وحسب بيان الحزب فقد كان اللقاء كان فرصة لتبادل الرؤى والآراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسانحة لاستعراض السياق المحيط بها في خضم تجدد عدوان قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة و تسارع مسار التطبيع.

وتقدم وفد "الأفافاس" باسم الحزب بأحر التعازي القلبية إلى الشعب الفلسطيني على إثر العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة الذي خلف العديد من الضحايا.

عبّر وفد "الأفافاس" عن دعمه المطلق والراسخ للقضية الفلسطينية وأشاد بمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده ضد كل أشكال العدوان والطمس الممارس ضده، شدد على أن سياسة التطبيع المنتهجة من قبل بعض الدول لن تعمل إلا على تشجيع الكيان الصهيوني الغاصب على مواصلة نهجه الاستيطاني والتوسعي.

كما ندد "الأفافاس" بالاعتداءات المتكررة والممنهجة الممارسة من طرف قوات الاحتلال الصهيوني وأدان سياسة الكيل بمكيالين التي غالبا ما تظهر في تعاطي وتساهل الهيئات الدولية مع المعتدي.

من جهته، عبر سفير دولة فلسطين عن شكره الخالص وامتنانه العميق للأفافاس نظير هذه الزيارة ونظير مساندته الدائمة للقضية الفلسطينية، واستذكر السفير مواقف المجاهد حسين آيت أحمد الشجاعة تجاهها، ودوره في التعريف بها على الصعيد الدولي والنصائح التي كان يسديها للفلسطينيين وهم يشقون طريق تحررهم.

في الأخير، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة الزيارات واللقاءات من هذا النوع والتي اعتبراها شكلا لا غنى عنه من أشكال التعاون والدعم.