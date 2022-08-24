واصل السباح المتألق جواد صيود حصد الميداليات في البطولة الإفريقية المقامة حاليا في تونس.

وفاز صيود في اليوم الثالث من المنافسة بالميدالية الذهبية في سباق الـ200 متر على الصدر بتوقيت قدره 2 دقائق، 13 ثانية و37 جزء من الثانية.

وكان ابن مدينة قسنطينة قد حقق قبل ذلك ميدالية فضية في سباق الـ100 متر فراشة.

وبهذا رفع السباح الواعد رصيده إلى 3 ذهبيات منذ انطلاق البطولة إضافة إلى 3 فضيات، منها اثنتان خلال سباق التناوب 4 مرات رفقة عناصر المنتخب الوطني.

كما تدعم رصيد الجزائر، اليوم، بفضيات كل من عبد الله عرجون في اختصاص 50 متر (على الظهر) بتوقيت قدره : 25ثا و 87ج، الى رانية نفسي (200متر/ على الصدر) بـ: 2د 38ثا 70ج، ومروى مرنيز (50 متر/ على الظهر) بوقت قدره: 29ثا 79ج، إضافة إلى برونزية من نصيب فريق التتابع سيدات في اختصاص 4 مرات 200 متر (سباحة حرة) بوقت قدره 8د 47ثا و 39ج.

وبهذا ترتفع حصيلة الجزائريين في البطولة القارية الى 14 ميدالية (5 ذهبيات، 8 فضيات وبرونزية واحدة).