تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق غابي اندلع منتصف نهار اليوم شمال ولاية سطيف، وفق ما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر أن جهود المتدخلين في الميدان كللت بالسيطرة على الحريق الذي اندلع في نواحي بني غبولة ببلدية عين القراج دائرة بني ورثيلان، وذلك بعد وصول الدعم عصرا والمتمثل في الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات للحماية المدنية سطيف، تلاه بعدها التدخل الجوي بثلاث عمليات قذف للماء لاسيما في البؤر الكبيرة.

وتواصلت عمليات إخماد باقي المواقد بشاحنات التدخل الخفيفة والمتوسطة والوسائل المحمولة واليدوية لفرق المشاة وبدعم من مصالح الغابات، الدرك الوطني، البلديات وعشرات المواطنين، حسب بيان ذات الهيئة التي أكدت عدم تسجيل إصابات بشرية.