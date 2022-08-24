تراجعت حركة العبور الحدودي هذه الأيام في الاتجاهين المعاكسين، على إثر اندلاع حرائق الغابات الأسبوع الماضي قبل أن تتحول إلى أكثر شراسة يومي الأربعاء والخميس وما خلّفته من خسائر كارثية في الأرواح والممتلكات.

وقد جنبت تدخلات فرق الإطفاء من مختلف الأسلاك والمواطنين بالحدود التونسية الجزائرية ساكنة الحدود من البلدين على طول حدود ولايتي سوق أهراس والطارف كارثة تفحم الأخضر واليابس، بفضل تجند المواطنين إلى جانب فرق التدخل في مثل هذه الحوادث.

تفيد بيانات مصالح الجمارك وشرطة الحدود بمعبري أم لطبول والعيون بأن السياح الجزائريين من ولايات الوطن انقطعت حركة عبورهم إلى تونس يوما قبل "الأربعاء الأسود" بولاية الطارف، واكتفت معالجة الخروج من التراب الوطني لأشخاص من السياح الليبيين والتونسيين في عودتهم إلى أوطانهم.

وفي الاتجاه المعاكس تفيد نفس البيانات بدخول المهاجرين الجزائريين القادمين عبر الموانئ البحرية التونسية، مع حركة تكاد تكون معدومة للأشقاء التونسيين الذين يتسوقون من مدن الولايات القريبة على غرار الطارف، عنابة وڤالمة".

وكمعدل يومي، فإن حركة العبور الحدودي منذ يوم الإثنين للأسبوع الفائت لم تتجاوز 120 شخص مع 40 سيارة، وقبل هذه الفترة بأربعة أيام لم تتجاوز 300 شخص مع 80 سيارة، بينما توقفت الرحلات الجماعية بالحافلات في الاتجاهين بداية الأسبوع المنصرم. وابتداء من صبيحة الأربعاء الماضي انتشرت وتوسعت ألسنة اللهب بالغابات التي تشقها المعابر والطرقات باتجاه مراكز الحدود محدثة تساقط الأشجار الملتهبة ببعض النقاط المرورية استدعى تدخلات أمنية على محاور هذه الطرق لتوقيف حركة العبور أو تغيير اتجاهاتها لفترات مؤقتة لضمان سلامة مستعملي هذه الطرق.

وحسب الخطة الأمنية للدرك والأمن الوطنيين، فإن مصالحها المنتشرة لتأمين الطرقات شكّلت ربطا فيما بينها وبين المعبرين الحدوديين أم الطبول والعيون لتوجيه مسار الأشخاص في طريقهم إلى العبور الحدودي في الاتجاهين المعاكسين وهذا داخل إقليم الولاية التي يتوقع أن تهددها زحف النيران.

مقابل ذلك توقّف أيضا توافد المصطافين من الولايات تجاه الطارف، وعلى وقع فاجعة "الأربعاء الأسود" يكون موسم الاصطياف قد أسدل ستاره مبكرا وحركة العبور الحدودي مع الجارة تونس قد تحول مسارها إلى مسار معبر "بوشبكة" في ولاية تبسه، خاصة عودة ما تبقى من السياح الجزائريين بتونس.

مراكز العبور بتبسة... الأغلبية مرتبطون بمواعيد طبية أو التسوق من طرف التونسيين

موازاة مع ذلك وحسب ما وقفت عليه "الخبر"، فإن مراكز العبور الأربعة بتبسة نحو تونس بداية من بتيتة ببئر العاتر، جنوب تبسة، ثم مركز بوشبكة ببلدية الحويجبات ومركز المجاهد محمود قنز راس العيون بين بلديتي الكويف وعين الزرقاء ومركز المريج في اتجاه قلعة السنان التونسية، لم تشهد ارتفاعا في مؤشر العائدين من تونس إلى الجزائر حتى في أوج تأجج الحرائق في ولايتي سوق اهراس والطارف.

واستنادا لتصريحات بعض القلة من المسافرين من ولايات باتنة قسنطينة وبسكرة عبر مراكز تبسة الحدودية، فإن أغلبية المسافرين مرتبطين بمواعيد طبية في تونس أو التسوق من طرف التونسيين في الجزائر وحتى السياح فضّلوا تأجيل العودة حتى يتم التحكم النهائي في الحرائق المندلعة على طول الشريط الحدودي.. كما تفيد أخبار أخرى أن مركزي العبور الحدادة بسوق أهراس أو أم الطبول عبر بلدية الساوارخ ظلت تعمل بنفس الوتيرة ولم تشهد أي توقف لحركة المسافرين والمركبات، وهذا بعد المجهودات الجبارة لفرق الإنقاذ والمواطنين في ولايتي الطارف وسوق أهراس بتجند شامل للحماية المدنية ومصالح الغابات ومشاركة الجيش بقوة في هذه الكوارث الحزينة.

وتفيد بيانات صحفية نشرت من قبل مصالح الحماية المدنية التونسية لمتابعة حرائق الغابات في البلديات التونسية المتاخمة للحدود مع ولاية الطارف في مدينتي طبرقة وعين دراهم، التي تواصلت إلى يوم 18 أوت 2022 بأقل حدة والتي شملت 8 مناطق جبلية على التماس مع الحدود الجزائرية في ولاية الطارف على أبواب أم الطبول، منها جبل البياض وجبل البراريم وجبل تغزاز (الزوزة) وجبل الفانجة غار الدماء وجبل السلول حمام بورقيبة وجبل فج الريح الخوالدية بعين دراهم وجبل الفرش عين السنوسي بعين دراهم وجبل دار فاطمة بعين دراهم، وهي الحرائق التي مست مناطق ذات تضاريس وعرة بين الجزائر وتونس وتم التحكم فيها من الجانبين ليتجنب الشريط الحدودي التونسي الجزائري كارثة شاملة للأرواح البشرية والحيوانات والثروة الغابية وبعض المرافق العامة، أين حاصرت ألسنة اللهب بعض المناطق الحضرية في كل الاتجاهات.