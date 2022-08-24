ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3 بالمائة، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وحسب بيانات بورصة لندن، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي تي.تي .آف TTF) افتتحت عند مستوى 2984.9 دولار (+ 4.3 بالمائة)، اعتبارًا من الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2 بالمائة لتصل إلى 2954 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وتستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2861.6 دولارا، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام، من 31 أوت إلى 2 سبتمبر، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط "بورتوفايا" (CS).

وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات التعبئة في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض بعد فصول الشتاء الباردة الطويلة والصيف الحار. ولم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.