ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة، اليوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن شح المعروض الذي هيمن على معنويات السوق. كما يأتي ذلك بعد أن حذرت السعودية من أنها قد تخفض الإنتاج لتصحيح تراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 07:55 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.07 بالمائة، مسجلًا 97.51 دولارًا للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 1.38 بالمائة، إلى 91.61 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين، على تراجع بعد جلسة متقلبة، بعد ثلاثة أيام من المكاسب، إذ طغت المخاوف من ركود عالمي، على مشكلات الإمدادات. وانخفض الخامان القياسيان (برنت، غرب تكساس الوسيط) بنحو 12 بالمائة و8 بالمائة على التوالي هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن الركود العالمي والطلب على الوقود.

وأفادت السعودية، أمس الإثنين، بإن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط، مدفوعًا بضعف سيولة سوق العقود الآجلة والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي، والتي تجاهلت الإمدادات المادية المحدودة للغاية من الخام.