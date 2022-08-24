نشر جهاز الأمن الروسي مقطع فيديو يوثق جانبا من تحركات من وصفها بضابطة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ناتاليا فوفك، المتهمة باغتيال الصحفية داريا دوغين ابنة المنظر السياسي المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن جريمة قتل داريا دوغين ارتكبتها مواطنة أوكرانية اختفت بعد الجريمة في إستونيا.

واتهم جهاز الأمن الفدرالي الروسي الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط والتنفيذ لاغتيال دوغينا، وأوضح الجهاز أن مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك تبلغ من العمر 43 عاما قامت بتنفيذ العملية.

وقد كشفت التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوغين -ابنة "المنظر السياسي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين- تفاصيل جديدة عن القاتلة المفترضة ناتاليا فوفك وحيثيات عملية التفجير، حسب وسائل إعلام روسية.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" أن ناتاليا فوفك (43 عاما) هي التي ضغطت على زر جهاز التحكم عن بُعد الذي تسبب في تفجير العبوة الناسفة أسفل سيارة داريا دوغين، ابنة السياسي والفيلسوف الروسي المعروف ألكسندر دوغين.

وأضاف المصدر أن ناتاليا -التي كانت عضوة في الحرس الوطني الأوكراني وكتيبة "آزوف" النازية- دخلت روسيا 23 جويلية الماضي مع ابنتها صوفيا شابان (12 عاما) التي استخدمتها كغطاء لعملية مراقبة داريا.

ووفقا للمعلومات التي كشفها جهاز الأمن الفدرالي الروسي، استخدم منفذو العملية، لدى مراقبتهم وتتبعهم للضحية، سيارة من طراز "ميني كوبر" بلوحة لجمهورية دونيتسك عند دخولهم روسيا، وفي موسكو استخدموا لوحة كازاخستانية، وعند المغادرة استخدموا لوحة أوكرانية.

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي أنه لتنظيم عملية القتل والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت ناتاليا فوفك مع ابنتها شقة في موسكو بالبناية التي تعيش فيها داريا.

وأشار الجهاز إلى أنه في يوم التفجير كانت ناتاليا وابنتها موجودتين في الفعالية الشعبية ذاتها في ضواحي موسكو التي شاركت فيها داريا ووالدتها.

وكانت داريا لقيت حتفها بعد مغادرتها فعالية شعبية بالقرب من موسكو السبت الماضي، وقال أحد منظمي هذه الفعالية إن والدها كان من المفترض أن يستقل السيارة التي انفجرت.