قدمت، سفارة الصين في الجزائر، أمس الإثنين، هبة تضامنية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات.

وأفاد بيان السفارة، اليوم الثلاثاء، إن القائم بأعمال سفارة الصين في الجزائر تشيان جين، التقى أمس برئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، للتبرع نيابة عن السفارة بثمانية ملايين دينار (60 ألف دولار أمريكي) عبر الهلال الأحمر الجزائري لدعم العائلات المتضررة على إثر حرائق الغابات في عدة ولايات بشمال وشرق الجزائر.

وأضاف البيان، إن رئيس الاتحاد العام للتجار الصينيين في الجزائر تبرع أيضا نيابة عن الاتحاد بثمانية ملايين دينار (60 ألف دولار أمريكي).