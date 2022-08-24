يواجه اليوم الثلاثاء المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 عاما، نظيره الفلسطيني في افتتاح مباريات الدور الأول من منافسة كأس العرب للفئة ذاتها والتي تنطلق اليوم بمدينة وهران أين ستدوم إلى غاية الثامن من سبتمبر المقبل ،وستقام المباراة على ملعب سيق بداية من الساعة الخامسة مساء.

وقال مدرب منتخب " الفدائي" لؤي الصالحي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعض مدربي الفرق المشاركة في البطولة: " نشكر الجمهورية الجزائرية على حسن وحفاوة الاستقبال، وعلى كافة الخدمات التي قُدمت لنا منذ اللحظة الأولى، الاستعداد للبطولة اقتصر فقط على فترة إعداد قصيرة داخل فلسطين، ولم نخض أي مباريات ودية، والتقينا ببعض اللاعبين في المطار، لكن لدينا حماس كبير لخوض المباراة الأولى أمام منتخب الجزائر".

وأضاف في التصريحات التي نقلها موقع الاتحاد العربي للعبة:" الجميع في فلسطين يكن كل الحب والاحترام للأشقاء في الجزائر، البطولة العربية أكثر قوة من البطولة الآسيوية، وسنحقق منها استفادة كبيرة على كافة الأصعدة ومن كل المباريات، وهي فرصة مثالية للاستعداد لتصفيات آسيا المقبلة".

من جهته أكد أرزقي رمان مدرب " الخضر"، أنه يسعى للوصول رفقة أشباله إلى أبعد محطة في الدورة قائلا :" نشكر الاتحاد العربي على إقامة هذه البطولة وإن شاء الله تكون مفيدة لكافة المنتخبات المشاركة فيها، سنخوض مباراة مرتقبة أمام الأشقاء في فلسطين.

هذه البطولة تقام في وقت مناسب بعد نهاية جائحة كورونا، وسنعمل على تحقيق الفوز بكل المباريات والوصول إلى أبعد نقطة".

وأردف:" هذا المنتخب هو نواة لبناء جيل جديد في الكرة الجزائرية، وجهزنا الفريق على عدة مراحل وعملنا على تطوير الحالة البدنية لكافة اللاعبين، وسنعمل على الاستفادة من هذه البطولة لإكساب اللاعبين الناشئين الخبرات الفنية اللازمة، ننتظر دعم وحضور الجمهور الجزائري المعروف بحبه لكرة القدم".

يشار أن المنتخب الوطني، خاض مباراتين وديتين أمام منتخب جزر القمر بملعب الرويبة.