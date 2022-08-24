كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة للحرائق على المستوى الوطني إلى غاية الساعة الحادية عشرة.

وأفاد بيان لذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أنه في إطار مكافحة حرائق الغابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريقا من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية، منها 04 حرائق ( 01 حريق غابة - 02 حرائق أدغال و 01 حريق أحراش) و 18 حريق محصول زراعي في كل من ولايات تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، الشلف، بسكرة، البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة وغليزان حيث قدرت الخسائر بـ 1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش و كذا 2473 حزمة تبن و 340 شجرة مثمرة.

أما بالنسبة للحالة العامة لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية إلى غاية اليوم، لم يسجل أي حريق، وتبقى جميع الوسائل المادية والبشرية المجندة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية في حالة تأهب للتدخل، يضيف البيان.