بدأ العد التنازلي لنهاية فترة الانتقالات الصيفية، ولا يزال البعض من لاعبي المنتخب الوطني يحاولون إيجاد أندية تليق وطموحاتهم.

وكشف اليوم الثلاثاء تقرير فرنسي، أن الدولي الجزائري سفيان فغولي على رادار العديد من الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماته حيث وصل عدد الأندية التي تريد ضمه إلى سبعة.

وأكد موقع " فوت ميركاتو"، أن فغولي صاحب الـ 32 عاما والذي يتواجد حرا من أي التزام منذ مغادرته لغلطة سراي يملك عرضا من فريق ينشط في الدوري البلجيكي وآخرين من تركيا وواحد من إنجلترا.

المصدر ذاته، أضاف أن اللاعب الأسبق لفالنسيا لديه عرضين من السعودية واحد من الإمارات، لكنه لم يفصل بعد في الوجهة التي سيختارها.

وختم " فوت ميركاتو"، بأن فغولي يعطي الأولوية للعب في أوروبا مجددا.