يتجه نادي بوردو الفرنسي، للتخلي عن لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، ويلعب الفريق ضمن منافسات " الليغ2".

وكشف أمس، موقع " جيروندان 33"، بأن بوردو سيكون نشطا خلال ما تبقى من عمر الميركاتو الصيفي من خلال التخلص من بعض اللاعبين إما عن طريق البيع أو إعارتهم.

المصدر ذاته، أوضح أن كل من مدافع " الخضر" عبد الجليل مديوب وزميله مهدي زركان يتجهان لخوض تجربة بالدوري البرتغالي على شكل إعارة، خاصة وأن الثاني تعرض للتهميش منذ مدة وفقد مكانته مع المنتخب وحتى مع تعداد فريقه بسبب الإصابة وأحيانا الخيارات الفنية.

يذكر أن زركان مرتبط ببوردو بعقد يمتد إلى غاية 2025 أما مديوب فعقده سار إلى 2024.