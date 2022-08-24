سيتم إعطاء إشارة انطلاق تصوير فيلمين تاريخيين مطولين حول كفاح الشهيدين أحمد بوقرة (سي امحمد) وسي الحواس قبل نهاية السنة الجارية وذلك في إطار برنامج الأفلام الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، حسبما صرح به وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.

وأوضح العيد ربيقة، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "ضمن برنامج الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية التي تنتجها وتمولها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للاستقلال الوطني ومن تنفيذ المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، سيتم إعطاء إشارة انطلاق تصوير فيلم تاريخي طويل حول الشهيد أحمد بوقرة (سي امحمد)، قائد الولاية التاريخية الرابعة، يوم 17أكتوبر القادم المصادف لإحياء اليوم الوطني للهجرة، فيما سيتم الشروع في الفاتح نوفمبر المقبل في تصوير الفيلم التاريخي حول الشهيد سي الحواس، قائد الولاية السادسة التاريخية، وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بإيلاء الأهمية اللازمة لتوثيق تاريخنا وذاكرتنا الوطنية".

وأشار الوزير إلى أنه "تم توفير كل الظروف الملائمة ووضع كل الآليات المناسبة لتجسيد هذين العملين التاريخيين اللذين سيتم تقديم كل التفاصيل حولهما قريبا، والمندرجين ضمن سلسلة من الأفلام التاريخية الخاصة بقادة ورموز الثورة التحريرية وذلك في إطار مجهودات الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الوطني وصون الذاكرة الوطنية عن طريق كل الوسائل المتاحة سيما الإنتاج السمعي البصري والتلفزيوني والإذاعي".

وأضاف الوزير، أنه في نفس الإطار، "تم منذ أيام فقط وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى الـ 67 لهجومات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955 والذكرى الـ 66 لانعقاد مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) إعطاء إشارة انطلاق تصوير فيلم تاريخي طويل حول الشهيد زيغوت يوسف"، وهو عمل من إنتاج وتمويل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.