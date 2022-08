Le communiqué indique que “dans la lutte contre les feux de forêt au cours des dernières 24 heures, les unités de protection civile ont éteint 22 feux de végétation dans 12 wilayas, dont 04 touchant des forêts et 18 des terrains agricoles à Tipaza, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Chlef, Biskra, Blida, Tlemcen, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine et Relizane.

Quant à l’état général des feux de forêt et des cultures agricoles à ce jour, aucun feu n’a été enregistré, et tous les moyens physiques et humains recrutés pour lutter contre les feux de forêt et les cultures agricoles restent en alerte pour intervention, ajoute le communiqué.