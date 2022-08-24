كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن تاريخ التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسية سيكون قريبا وكل التواريخ مضبوطة بإحكام، ومدروسة لضمان دخول مدرسي هادئ.

وقال الوزير في كلمة له بمناسبة إشرافه على افتتاح ملتقى وطني لتحضير التكوين التهيئي للأستاذة في مادية اللغة الإنجليزية في الثالثة ابتدائي بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، عن تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح تعليم اللغة الحية في الطور الابتدائي بحيث ستكون إلزامية كباقي المواد في حجم ساعي مدته 90 دقيقة

وأضاف ذات المسؤول، أن توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية يتم عن طريق التعاقد بالإضافة إلى إخضاعهم لتكوين مدته 15 يوما، وإن كان لديهم مستوى أكاديمي ليسانس في الإنجليزية، أو شهادة ترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية.