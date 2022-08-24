قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة للحوار مع الحكومة السورية، وإن المحادثات يجب أن تكون هادفة، ما يشير إلى مزيد من اللين في موقف أنقرة من دمشق.

ودعمت تركيا مقاتلي المعارضة الذين حاولوا الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقد قطعت أنقرة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق منذ بداية الصراع في سوريا قبل 11 عاما.

وقال جاويش أوغلو "لا يمكن أن يكون هناك شرط للحوار، ولكن ما هو الهدف من هذه الاتصالات؟ البلد بحاجة إلى التطهير من الإرهابيين .. الناس بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة".

وأَضاف مؤكدا "لا شروط للحوار، ولكن ما هو الغرض، الهدف؟ يجب أن تكون (المحادثات) موجهة نحو الهدف".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محادثات في روسيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح على تركيا التعاون مع الحكومة السورية لمواجهة العنف على طول حدودهما المشتركة.

وكان التدخل الروسي قد ساعد السلطات السورية في دحر المعارضة إلى جيب في شمالي غرب سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا.

وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي ردا على سؤال بخصوص محادثات محتملة مع دمشق، إن الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله إن هناك "حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا".