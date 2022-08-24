ندد شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، من الطلم الذي تعرض له في قضية تسريح حارسه السابق توفيق موساوي، ما حرمه من تسجيل المستقدم الجديد عزالدين دوخة في المسابقة الإفريقية.

وجاء في بيان للنادي العاصمي على صفحته في "الفايسبوك": بعدما أقدمت لجنة المنازعات الوطنية على دراسة ملف وقضية حارس شباب بلوزداد السابق توفيق موساوي في آجاله المحددة، حيث أصبح هذا الأخير حر من أي ارتباط والتزام مع النادي، رفضت السيدة 'ل.م' وعن عمد، إصدار شهادة تسريح اللاعب بالرغم من المراسلات والاتصالات الكثيرة وتنقلات مسؤولي الفريق لمقر الفاف والتي لم تلقى أي رد من الجهة المعنية".

واضاف البيان "لأسباب غامضة وعن عمد أقدمت السيدة المذكورة أعلاه والتي تعتبر غير مؤهلة بتاتًا للعمل في مثل هكذا مؤسسات بالنظر للعوائق والصعوبات التي تعرض لها فريق شباب بلوزداد في هذه القضية خاصة وآجال التأهيل المحددة من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لحارس المرمى عز الدين دوخة البديل للحارس المسرح توفيق موساوي والتي تحصلت عليها في اليوم نفسه إدارة شبيبة القبائل.

وقرر مجلس إدارة الفريق رفع دعوى قضائية ضد السيدة "ل.م" من أجل إعادة ما وصفه بـ"حقه الرياضي المهضوم من طرف تلك الهيئة التي لم تقم بعملها على أكمل وجه في هذه القضية".

كما أكد ذات البيان أن إدارة شباب بلوزداد ستتقدم بشكوى على مستوى وزارة الشباب والرياضة حتى تعبر عن سخطها وتذمرها على مثل هكذا عراقيل خاصة وأن النادي مقبل على لعب المنافسة الإفريقية التي سيبحث فيها عن التتويج وتشريف الراية الوطنية، كما ستتقدم الإدارة بإيداع شكوى على مستوى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لتؤكد بأنها "لا تتحمل أخطاء بعض الأشخاص الغير قادرين على ممارسة مهامهم على أكمل وجه وهم لا يشرفون بتاتًا المنصب الذي يستغلونه في الاتحاد الجزائري لكرة القدم".