كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، اليوم الثلاثاء، عن إيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت في قضية اندلاع النيران في غابات الولاية مؤخرا.

وجاء في بيان النيابة العامة "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلِم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف (مجلس قضاء الطارف) الرأي العام أن التحقيقات الأولية لمصالح الدرك الوطني حول حرائق الغابات التي اندلعـــت بتاريخ 17/08/2022 بدائرة الاختصاص، التي تمت بمساعدة الشرطة العلمية للمعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي الجزائر العاصمة، أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار بالمكان المسمى كدية لعسل والتي امتدت إلى غابة القرقور وقرية عين خيار وصولا إلى حديقــــة البرابطية وقرية المالحة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ل ص) رفقة كل من (ل ف) و(ب ح) اللذان لم يبلغا عن الجريمة".

وأضاف ذات البيان "تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الطارف وفتح تحقيق قضائي ضدهم عن جرم جناية وضع النار عمدا في غابات ومباني ومساكن والحرق العمدي المؤدي إلى وفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396، 396 مكرر، و399 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (ل ص) وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين (ل ف) و(ب ح)، وبعد سماعهم من طرف السيدة قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف تم إيداع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت".

وتابع البيان "كذلك تم تقديم المدعو (م ل) المشتبـــه فيه في إضرام النار في نفس اليوم بالمكان المسمى السماتي ومتابعته بجناية وضع النار عمدا في غابات ومباني ومساكن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنصوص المواد 396،396 مكرر، من قانون العقوبات وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من طرف السيدة قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف".