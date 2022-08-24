حمّل النائب محمد بوعبد الله، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية، الرئيس للفرنسي ماكرون المسؤولية عن التعقيدات الجديدة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة، داعيا باريس لمراجعة سياساتها واتخاذ خطوات بتهدئة تتضمن الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار وتحمل الدولة الفرنسية كامل المسؤولية.

كيف تقيمون وضع العلاقات الجزائرية الفرنسية.. ألا ترى أن الرئيس الفرنسي ماكرون جعل هذه العلاقات أكثر تعقيدا بسياساته وتصريحاته؟

العلاقات الجزائرية الفرنسية كانت دائما علاقات متوترة وغير مستقرة يغلب عليها دائما ثقل الماضي وعقدة المستعمر السابق التي يتسم بها سياسيون من الطرف الفرنسي، رغم تصريحاتهم الدبلوماسية الزائفة التي تتكرر ويكون مضمونها العمل المشترك والنية الصادقة في خدمة المصالح المشتركة للشعبين.

ومن المؤكد أن الاضطراب الأخير في العلاقات الثنائية كان عميقا بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي، وكادت أن تعصف بها، ومن المؤكد أنها أيضا لن تشهد أياما أفضل إلا بخطوات عملية من الطرف الفرنسي تكون كفيلة بالتعبير عن الاحترام والصدق في بناء علاقات قوية.

ألا ترون أن هناك حاجة لمقاربة جديدة لهذه العلاقات تقوم على الشفافية وإزالة البعد العاطفي؟

البعد العاطفي لا يمكن طيه ونسيانه دون إجراءات فعلية وملموسة، ولا يمكن لصفحات بثقل صفحات التاريخ الذي جمع الجزائر وفرنسا وآلامها أن تطوى هكذا وببساطة دون أن يكون هناك ما يجعل تلك الصفحات تغلق ونمر إلى المستقبل بنظرة مشتركة إلا بالاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار وتحمّل الدولة الفرنسية كامل المسؤولية تجاهها.

ما الذي يكمن أن يقدمه البرلمانيون من الجانبين لتطوير هذه العلاقات.. وما هو مطلوب من الفرنسيين في رأيكم؟

عمل البرلمانيين من الطرفين لا يختلف عن عمل الدبلوماسية الرسمية، بالنسبة لنا، وهو يرتكز على توضيح نظرتنا نحن التي هي حق وليست بندا من بنود يمكن التفاوض حولها أو أن تكون مكسبا أو لا تكون، احترام سيادة الجزائر وتاريخ الأمة الجزائرية وعدم التعامل على أساس فكرة التبعية والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار وتحمّل كامل المسؤولية تجاهها هي حقوق وليست أهدافا محتملة نسعى إلى تحقيقها، بل هي أسس للعلاقات القوية التي لا يمكن أن نبني إلا عليها. والبرلمانيون يمكنهم أن يقولوا لبعضهم البعض هذه الحقائق دون حواجز أو بروتوكولات. وهذا هو دور الدبلوماسية البرلمانية.

على ضوء ما جرى خلال تنصيب الجمعية الوطنية الفرنسية وكلمة عميد الجلسة (الأكبر سنا) وما عبر عنه من حنين للجزائر الفرنسية، ألا تعتقد أن ذلك سيجعل علاقات المؤسستين التشريعيتين أكثر تعقيدا.. خصوصا أن اليمين المتطرف كتلة مهمة جدا في الجمعية الوطنية الفرنسية.. وهل أنتم مستعدون لاستقبال ممثلين عن هذا التيار في إطار المبادلات ويكونوا أعضاء في لجنة الصداقة؟

اليمين المتطرف لا يمثل الأغلبية، والعلاقات بين الدول لا تخضع لأحلام شاذة وتصريحات متطرفة وخارجة عن ما تتقاسمه شعوب العالم من قيم ومبادئ، أما بالنسبة لإمكانية قبول ممثلين للتيار في لجنة الصداقة، فسينظر فيه عند تنصيب اللجنة.