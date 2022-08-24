استقبلت، اليوم الثلاثاء، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، ايليزابيث مور لوبين.

وحسب بيان الهلال الأحمر الجزائري فقد تحدث الطرفان عن سبل تعزيز العلاقات بين الهلال الأحمر الجزائري والسفارة الأمريكية في الجزائر في مجال العمل الإنساني.

من جهتها كشفت السفارة الأمريكية في الجزائر أن المحادثات شملت مواصلة العمل معًا لمساعدة الفئات المحتاجة، معلنة عن تقيم مساهمة بمبلغ 49.6 مليون دينار جزائري (350 ألف دولار أمريكي) لمساعدة الجزائر على تعزيز قدرتها في التأهب والصمود أمام الكوارث.