يواصل السباح الجزائري، جواد صيود التألق، في البطولة الإفريقية للسباحة المقامة حاليا في العاصمة التونسية.

ونجح ابن مدينة الجسور المعلقة في إضافة ميداليتين ذهبيتين إلى رصيده خلال منافسات اليوم الرابع من البطولة.

وسيطر صيود على نهائي سباق الـ400 متر متنوع محتلا الصدارة بتوقيت قدره 4 دقائق، 22 ثانية و4 جزء من الثانية، وعاد صيود ليتوج بذهبية سباق 50 متر على الصدر بتوقيت 28 ثانية.

وبهذا يؤكد صاحب 22 عاما أنه أفضل سباح في البطولة بعدما تحصل على 5 ذهبيات وفضية حتى الآن، إضافة إلى 3 فضيات وبرونزية في سباقات التتابع رفقة عناصر المنتخب الوطني.