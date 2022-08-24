تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية تيبازة عمليات إخماد حريقين نشبا اليوم على مستوى كل من جبل شنوة ببلدية تيبازة وغابة زادرة ببلدية أغبال.

وفي السياق، أفاد رئيس خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة الملازم الأول محمد مشاليخ بتدخل إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة، مدعمة بالرتل المتنقل لمكافحة الغابات لتيبازة، في حدود الساعة 11 و07 دقائق من أجل إخماد حريق ادغال، بالمكان المسمى غابة امكراز بجبل شنوة، بلدية تيبازة، حيث تبقى عملية الإخماد متواصلة.

كما تدخلت، اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية لأغبال، مدعمة بالوحدة الثانوية لبلديتي ڨوراية والداموس، ووحدة القطاع لبلديتي حجرة النص ومسلمون غربي الولاية اليوم على الساعة 13 و36د من أجل إخماد حريق غابة، بالمكان المسمى غابة زادرة (أحسنين)، ببلدية اغبال.

وأضاف المصدر أن عملية الإخماد لا تزال متواصلة من أجل السيطرة على الحريقين وإخمادهما.

يذكر أن ولاية تيبازة كانت شهدت الأسبوع الماضي حرائق عدة بمناطق متفرقة من الولاية، منها حريق مهول بغابات جبل شنوة أتى على مئات الهكتارات من الغابات والأدغال والأحراش، وبلغت السنة اللهب حدود المجمعات السكانية المتواجدة بالمنطقة التي أمضى سكانها ليالي بيضاء، وأقحمت طائرتين عموديتين من الوحدة الجوية للحماية المدنية ومثيلتها تابعة للجيش الوطني الشعبي قبل أن تتم السيطرة على الحريق بعد أربعة أيام من عمليات الإخماد المتواصلة، يليه من حيث الخطورة والخسائر حريق غابات بوحريز بمسلمون الذي أخمد هو الآخر بالتزامن وحريق جبل شنوة.