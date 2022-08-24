افتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة البطولة العربية للناشئين، اليوم الثلاثاء، بفوز عريض على نظيره الفلسطيني بنتيجة (5-0) على ملعب سيق في ولاية معسكر.

وافتتح محمد علي صالح زياد باب التسجيل لـ"الخضر" مبكرا في الدقيقة الثالثة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول، قبل أن يضيف أشبال المدرب رزقي رمان رباعية في الشوط الثاني تداول على تسجيلها مليك كحلوشي (الدقيقة 62)، يزيد عصام (الدقيقة 65)، إلياس بوعلام (الدقيقة 82) وأناتوف مسلم بوعلام (الدقيقة 88).

وفي مقابلة أخرى عن نفس المجموعة، أجربت في نفس التوقيت بملعب مستغانم، تغلب المنتخب السوداني على نظيره الإماراتي بنتيجة (2-0).

وبهذا يتصدر "الخضر" المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن السودان فيما تتذيل الإمارات وفلسطين دون رصيد.