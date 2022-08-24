شدد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع المناطق الصناعية في بعض الولايات التي عرفت تقدما كبيرا في تجسيدها لتكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.

و ترأس زغدار حسب بيان للوزارة اجتماعا مع مسؤولي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المكلفة بإنجاز وتهيئة ست مناطق صناعية جديدة في عدة ولايات.

ووقف زغدار، خلال الاجتماع، على وضعية هذه المناطق الصناعية الواقعة بولايات بومرداس، بجاية، تلمسان، غرداية سيدي بلعباس، والمدية، والتي ستوفر 775 هكتار من العقار الموجه للاستثمار.



وأمر زغدار، في هذا الخصوص، بالإسراع في إنجاز هذه المناطق الصناعية لاسيما تلك التي عرفت تقدما كبيرا في تجسيدها على غرار المناطق الصناعية “الأربعطاش”، “القصر” و”أولاد بن دامو” لتكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.

وسيسمح دخول هذه المناطق الصناعية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية التي يشرف الولاة على إنجازها، بمواكبة الإطار التشريعي الجديد للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار.