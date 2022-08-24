حقق نادي الغرافة فوزا ثمينا على نظيره السد في الجولة الرابعة من الدوري القطري، حيث شهدت المواجهة مشاركة لاعبين جزائريين.

وجاء هدفي "الفهود" عن طريق الدوليين الجزائريين ياسين براهيمي وإسحاق بلفوضل في الدقيقتين 39 و55 على التوالي، وقلص غيلارم النتيجة لـ"الذئاب" في الدقيقة 72.

وعرفت المقابلة تواجد 4 لاعبين جزائريين من جانب الغرافة هم ياسين براهيمي، مهدي تاهرت، فريد بولاية واسحاق بلفوضل، فيما شارك زميلهم في "الخضر" بغداد بونجاح أساسيا مع السد.

هذه النتيجة تضع الغرافة في المركز الرابع بسبع نقاط، في حين يتواجد حامل اللقب في المرتبة السابعة بأربع نقاط.